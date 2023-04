Ostende accueille le 24 avril le deuxième "sommet de la mer du Nord" pour booster l'éolien

La ville d'Ostende accueillera le 24 avril prochain les chefs d'État et de gouvernement et les ministres de l'Énergie de neuf pays européens, ainsi que la Commission européenne, pour le deuxième "sommet de la mer du Nord". L'événement a comme ambition d'exploiter tout le potentiel énergétique et industriel de cette zone "pour en faire la plus grande centrale d'énergie verte d'Europe", a annoncé jeudi le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo .