Ouverture du chantier du complexe qui hébergera le F-35 à Kleine-Brogel

Les travaux de fondation pour le futur complexe F-35 ont commencé sur la base aérienne de Kleine-Brogel, a annoncé jeudi la Défense.

Celle-ci attend la livraison des premiers avions de chasse en 2025 pour le 2W Tac de Florennes et en 2027 pour le 10W Tac de Kleine-Brogel. Pour pouvoir accueillir et entretenir le nouveau système d'armes, une nouvelle infrastructure est nécessaire. Selon la Défense, les installations actuelles datent des années 50 et 60 et ne répondent pas aux exigences d'un avion de chasse moderne.

À Florennes, les travaux battent déjà leur plein. Maintenant, c'est au tour de Kleine-Brogel. La Défense a choisi de construire sur chaque base un complexe F-35 centralisé quasi identique. Ce complexe se composera de quatre grandes parties. Un bâtiment administratif comprendra, en plus des bureaux et des salles de réunion nécessaires, toute l'infrastructure requise pour le confort moderne du personnel: vestiaires avec douches, une cafétéria, des coins café, etc.

Le bâtiment logistique inclura un espace de stockage pour les pièces de rechange et une infrastructure pour l'entretien des F-35A, comprenant six docks de maintenance et les ateliers nécessaires comme celui pour l'entretien des moteurs. La Special Access Program Facility (SAPF) constituera la partie la plus sécurisée du complexe F-35. C'est ici que seront planifiés les entraînements et les opérations, et où seront installés les simulateurs de vol, quatre par base. La 'flightline' du complexe F-35 sera équipée de seize abris pour avions (Flightline Aircraft Shelters - FAS) où les avions de chasse seront placés dans un environnement sécurisé et où les services de première ligne pourront également être effectués.