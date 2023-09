Oxfam Belgique met en place un fonds d'urgence pour les victimes du séisme au Maroc

"Nos équipes locales sont à pied d'œuvre depuis vendredi soir, en collaboration avec nos partenaires locaux, pour évaluer les besoins et définir les actions à mener", explique l'organisation sur son site internet.

Sur cette base, l'aide nécessaire dans l'immédiat et à plus long terme sera évaluée. "En règle générale, Oxfam et ses partenaires fournissent des services de protection, d'eau et d'assainissement, d'abris, d'aide alimentaire et d'aide à la reconstruction", explique-t-on lundi au sein de l'ONG.