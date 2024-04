Pacte de sécurité pour les infrastructures critiques en Mer du Nord entre 6 pays riverains

Cinq pays riverains de la mer du Nord se joignent à l'initiative belge d'un pacte de sécurité pour les infrastructures énergétiques et de télécommunications dans cette zone maritime, annonce mardi le cabinet du Vice-Premier ministre et ministre de la Mer du Nord, Paul Van Tigchelt. "Une protection solide de cette infrastructure critique contre l'espionnage et le sabotage est cruciale" avance le cabinet.