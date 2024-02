Palais Stoclet: avis favorable du Conseil d'Etat à une ouverture partielle au public

Le Palais classé au patrimoine mondial de l'Unesco est actuellement inaccessible au public, conformément aux vœux des héritiers de cette propriété privée. Après des tentatives de conciliation restées vaines, Ans Persoons a déposé un avant-projet d'ordonnance auprès du gouvernement bruxellois visant à imposer une ouverture limitée à quelques jours par an et encadrée de ce type d'immeuble.

Globalement l'avis de la Haute instance y est favorable moyennant notamment davantage de précision sur les modalités d'ouverture.

Interrogée vendredi, Ans Persoons soutient que la Justice confirme le respect, par l'ordonnance, de "l'équilibre entre les principes de droit belge et internationaux liés à la propriété privée d'une part et l'intérêt collectif de la Culture et du Patrimoine d'autre part".

"Nous travaillons désormais aux modifications du texte de l'ordonnance pour adoption en seconde et dernière lecture au gouvernement bruxellois. Nous restons évidemment toujours prêts et disposés au dialogue avec la famille pour avancer vers l'ouverture du Palais. Mais aujourd'hui, il s'agit bel et bien d'une nouvelle étape importante vers la valorisation, la transmission et la redécouverte de ce joyau bruxellois, qui fait partie de notre patrimoine collectif. Une nouvelle avancée vers l'ouverture du Palais au grand public", a-t-elle commenté.