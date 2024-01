Papouasie-Nouvelle-Guinée: le bilan des émeutes s'élève à 16 morts

Des scènes de violence et des pillages ont lieu dans cet archipel asiatique, après une manifestation des forces de police, de la défense et d'autres fonctionnaires devant le parlement du pays mercredi au sujet de leurs salaires.

Neuf personnes ont trouvé la mort à Port Moresby, la capitale, et sept autres sont décédées à Lae, la plus grande ville du pays, selon la police locale.

La police a cessé d'oeuvrer depuis mercredi 10h00 heure locale, et depuis la situation sécuritaire du pays a gravement dégénéré. Des centaines de résidents en ont profité pour descendre dans les rues et procéder à des pillages et à des dégradations de commerces dans la capitale entre autres.

Jeudi matin, le Premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, James Marape, a demandé aux citoyens de ne pas descendre dans les rues pour y faire "comme bon leur semble".

Lors d'une réunion de son cabinet, il a été décidé que les militaires allaient appuyer la police pour restaurer l'ordre dans la ville, selon une déclaration de M. Marape.