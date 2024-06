Parité femmes-hommes, jeunes députés: comment l'occupation de nos parlements a-t-elle évolué?

Qui sont tous ces hommes et ces femmes que nous avons élus ? Les parlements sont-ils devenus plus jeunes et surtout plus paritaires qu'il y a cinq ans ?

Et c'est plus ou moins la même chose si on va voir dans les trois parlements concernés, au fédéral, 47 ans, 48 en Wallonie, 46 à Bruxelles. Et il faut dire, ça n'a pas trop évolué depuis les résultats et les élections en 2019, 47 ans au fédéral, un peu moins en Wallonie, un peu moins aussi à Bruxelles, 44 ans.

Les élus les plus jeunes

Il y en a quatre qui ont 24 ans cette année dont trois qui sont à Bruxelles : Octave Daube, Mehdi Talbi et Manon Vidal, tous les trois des jeunes très actifs au sein du Comac, les jeunes du PTB. Cela dit, il y a déjà eu des élus à 23 ans précédemment.

Et puis à l'inverse, le plus âgé, c'est au fédéral qu'on le trouve et on le connaît bien, puisque c'est Pierre Kompany, le père de Vincent Kompany, 76 ans, pour Les Engagés. Quant à Frank Vandenbroucke, 68 ans, il en est à son douzième mandat.

Parité

C'est un aspect historique et c'est surtout au niveau du Parlement wallon que ça se passe. 38 hommes, 37 femmes, on a vraiment fait du chemin. C'est la première fois que ça arrive depuis la création du Parlement en 1980. Par rapport à il y a cinq ans, c'était beaucoup plus déséquilibré, 44 hommes, 31 femmes.