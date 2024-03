Parlement wallon: le personnel du greffe demande au bureau de "reprendre la concertation"

Selon eux, "en quelques mois à peine, le bureau (du parlement, composé de sept députés de cinq partis, ndlr) a perdu la tête: il a oublié ses engagements à notre égard et s'occupe juste, à quelques semaines des élections, de renforcer le pouvoir des partis politiques sur une administration qui doit être neutre et dont l'étude réalisée par Next Management (la société externe à laquelle le bureau a fait appel pour donner un espace de parole au personnel) a montré qu'elle avait besoin d'air et d'autonomie".

"Nous demandons solennellement au bureau de se ressaisir et de reprendre le temps de la concertation et le chemin du respect".

"Comme en 2022, la pression est telle que seul le procédé du message anonymisé nous semble praticable. Les espaces d'écoute (Conseil du personnel, SIPP) sont en effet noyautés par des personnes qui font immédiatement rapport à Madame la greffière a.i (Bénédicte Lebrun) mais aussi à des membres du bureau (Mme Sobry est devenue spécialiste du copinage avec les agents) avec les conséquences que chacun connaît", écrivent encore les signataires en citant nommément la députée MR Rachel Sobry.