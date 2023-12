Parlement wallon: les comptes 2022 examinés en commission sous l'oeil de Frédéric Janssens

Ce lundi, c'est en spectateur qu'il assiste à la réunion de la commission de la comptabilité, mise en place l'année passée dans la foulée des révélations sur les dépenses du parlement, dans le cadre notamment des chantiers de la maison des parlementaires et du tunnel piéton reliant le parking à l'assemblée.

A l'époque, Frédéric Janssens - contre qui plusieurs plaintes pour harcèlement ont également été déposées - et la délégation de pouvoirs dont il disposait étaient au coeur de l'affaire, conduisant dans un premier temps à sa suspension puis, un an plus tard et alors qu'une procédure judiciaire est toujours en cours, à la proposition de démission d'office du Bureau du parlement.