"Parlons antibiotiques", nouvelle campagne pour sensibiliser à la résistance microbienne

L'objectif de cette nouvelle campagne de sensibilisation est donc de faire évoluer rapidement les comportements du personnel soignant.

Les mesures les plus notables concernent le comportement prescripteur des médecins (ou dentistes) en matière d'antibiotiques.

Ainsi, à partir du second semestre 2024, ils devront prescrire les antibiotiques à l'unité et non plus par boîte. Le dosage et la durée du traitement devront également être mieux définis. Lorsqu'un médecin aura des prescriptions excessives selon un nouvel indicateur de l'INAMI, on attirera son attention sur son comportement prescripteur et il sera averti afin qu'il puisse adapter ses prescriptions.