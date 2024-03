Partenariat UE-Egypte: De Croo défend un accord nécessaire contre la migration illégale

"Mais ce type d'accord est efficace. On en a fait un avec la Tunisie, et aujourd'hui la route tunisienne est arrêtée. On en a fait un avec la Turquie dans le passé, et c'est effectif", a défendu le chef du gouvernement fédéral. À ses yeux, ne pas passer ce type d'accord serait "laisser la voie ouverte à des activités criminelles de trafiquants d'être humains".

Aux représentants d'ONG de défense des droits humains qu'il a rencontrés en matinée au Caire, le Premier ministre a souligné que le projet de partenariat UE-Egypte, "pour ce genre de programme d'investissements majeurs", prévoyait des mécanismes de conditionnalité.

"On crée des opportunités (d'emploi et d'investissement) dans les pays d'origine, et il y a aussi des conditionnalités pour que la société civile et la vie démocratique reçoivent plus d'espace".