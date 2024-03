Participation en hausse de près de 20% pour la "Werkweek" du Forem et du VDAB

Au total, 568 personnes ont participé à la "Werkweek", la semaine du travail en Flandre organisée par le Forem et le VDAB, son pendant flamand, afin de sensibiliser les chercheurs d'emploi wallons aux opportunités situées au nord du pays. C'est 19% de plus que lors de la dernière édition, en octobre 2023, a indiqué le Forem vendredi.

Pour renforcer l'engouement des francophones pour les opportunités d'emploi en Flandre, il est important de continuer à briser les stéréotypes sur la crainte de travailler en Flandre et l'accueil réservé aux candidats, le contexte socio-culturel flamand et la barrière que pourrait représenter une mauvaise maîtrise du néerlandais. Il est également essentiel que les opportunités d'emploi transmises par le VDAB puissent davantage concerner des métiers qui ne sont pas en tension de recrutement en Wallonie, a souligné le Forem.

Selon les chiffres les plus récents de Statbel, 45.000 Wallonnes et Wallons se déplacent chaque jour en Flandre pour y travailler. Le Forem diffuse quant à lui plus de 15.000 offres d'emploi transmises en majorité par le VDAB, dont plus de 12.000 sont des CDI.