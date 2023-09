Pas d'accueil pour eux: la secrétaire d'Etat confirme sa décision pour certains demandeurs d'asile

L'instruction de la secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor (CD&V) de ne plus accueillir temporairement les hommes seuls dans le réseau d'accueil des demandeurs d'asile est maintenue. Elle l'a indiqué en substance vendredi lors d'une conférence de presse organisée à l'issue du Conseil des ministres avec le Premier ministre Alexander De Croo.

Mardi, la secrétaire d'État a annoncé que les hommes seuls peuvent toujours déposer une demande d'asile, mais ne pourront pas compter sur un lieu d'accueil à court terme. Cette décision a suscité un tollé chez les partenaires socialistes et les écologistes ainsi qu'au gouvernement bruxellois, le ministre-président Rudi Vervoort appelant le fédéral à respecter la loi. Malgré ces protestations, la mesure reste donc en vigueur. Les demandeurs d'asile qui ont un besoin d'accueil seront placés sur une liste d'attente.

"De nombreuses préoccupations ont été exprimées, et elles constituent également ma préoccupation. J'ai exprimé très clairement l'urgence", a justifié Nicole de Moor. "Nous faisons tout notre possible pour que cela soit le plus court possible", a assuré le Premier ministre. "Plus vite nous parviendrons à créer des places, plus ce sera court".

"Cela fait plus de 2 ans que Fedasil et de nombreux bourgmestres se chargent d'organiser l'accueil supplémentaire et je tiens à les remercier. Mais la réalité est difficile. Cela ne suffit pas pour pouvoir accueillir tout le monde le jour même de leur arrivée en Belgique. Nous devons donner des priorités même si l'objectif reste d'accueillir tout le monde". "Ma priorité est claire", a-t-elle martelé. "Je ne veux pas d'enfants dans les rues".