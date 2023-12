Pas de fumée blanche, nouvelle réunion du kern mardi

Le Premier ministre Alexander De Croo devait partir vers l'aéroport de Melsbroek, d'où il s'envolera vers les États-Unis afin d'assister à la sortie d'usine du premier avion militaire F-35 pour la Belgique, dont la livraison a été retardée de quelques mois pour cause de non certification de la nouvelle configuration.

La concession de bpost expire à la fin de l'année. À l'issue d'un appel d'offres, il apparaît que l'entreprise publique est la moins bien classée des trois concurrents, derrière PPP et Proximy.

Or, dans les rangs politiques, l'attribution de la concession à PPP passe mal et ne jouit pas d'un grand soutien. Certains partis, principalement l'Open Vld, ont proposé de supprimer purement et simplement cette concession. D'autres, comme le PS, ont proposé d'utiliser le montant de 125 millions de subsides pour une déduction fiscale, par exemple en faveur des abonnés à un titre de presse. Cette suggestion a été brièvement évoquée en kern.

La vice-Première ministre Groen Petra De Sutter, qui dispose de la tutelle sur Bpost, a pour sa part préconisé un soutien ciblé à la distribution de journaux et de magazines dans les zones à faible densité de population, afin d'éviter que les abonnés de ces zones ne soient obligés de payer plus pour leur journal.