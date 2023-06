Pas de problèmes majeurs attendus sur les routes lors du premier week-end de l'été

Le VAB ne s'attend pas à de trop gros problèmes de mobilité sur les routes lors du premier week-end des vacances d'été. L'affluence sera toutefois peut-être un peu plus importante sur les routes d'Allemagne et de Suisse, indique l'organisation automobile mercredi.

Les vacances d'été ne débutant en France que le 8 juillet, l'organisation automobile ne prévoit pas un trafic trop dense sur les routes de l'Hexagone, à l'exception de la journée de samedi à hauteur des traditionnels points noirs que sont Paris, l'A10 en direction de Bordeaux ainsi que l'A6 et l'A7 en direction de la Mer Méditerranée.

En Allemagne, les problèmes pour les vacanciers belges se feront principalement sentir sur l'A5 Karlsruhe-Bâle, le ring autour de Cologne composé de l'A1, de l'A3 et de l'A4, suivi de l'A3 Cologne-Francfort-Nürnberg et de l'A9 Nürnberg-Munich. A partir du 1er juillet, une interdiction de circuler pour les camions s'appliquera dans le pays tous les samedis de 07h00 à 20h00 jusqu'à fin août. Le but de cette mesure est de limiter le trafic.