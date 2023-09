Pas de solution miracle à court terme pour les prisons

Les syndicats se sont entretenus deux heures durant avec les ministres de la Justice et de la Régie des Bâtiments, MM. Vincent Van Quickenborne et Mathieu Michel, au sujet des prisons. Après la grève de 48 heures menée en début de semaine, les représentants du personnel étaient satisfaits d'avoir pu discuter avec les deux hommes, mais semblaient quelque peu résignés. "Il n'y a pas de solution miracle à court terme", commentait Grégory Wallez, secrétaire général CGSP Justice, à l'issue de l'entrevue de mercredi.

Le personnel pénitentiaire dénonce les conditions de détention et de travail inhumaines qui règnent dans les prisons, la surpopulation carcérale et le manque de personnel constituant les plus gros écueils.

Des aménagements sont prévus d'ici 2030 pour augmenter le nombre de places disponibles dans les prisons, notamment à Vresse-sur-Semois, Paifve et Lantin, mais d'ici là, les syndicats n'entrevoient pas de solution. "On ne va pas pousser les murs des prisons pour créer des cellules supplémentaires", ironise M. Wallez.