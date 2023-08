Pas d'extension à 2 heures par semaine pour le cours de CPC sous cette législature

Le gouvernement actuel aux commandes en Fédération Wallonie-Bruxelles n'élargira plus de une à deux heures par semaine le cours de philosophie et citoyenneté (CPC) dans l'enseignement officiel, comme le réclamait une résolution du Parlement en décembre 2021.

"Franchement, je vais être claire, on n'y arrivera pas", a reconnu samedi la ministre Caroline Désir (PS) dans une interview au Soir.

"Je me suis emparée de la résolution du parlement qui me demandait de travailler sur un schéma d'extension à deux heures de cours de citoyenneté pour tous dans un contexte de neutralité budgétaire et en continuant à offrir le cours de religion à ceux qui le souhaiteraient".