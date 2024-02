Pas d'objection de la FSMA à la mise en place d'un taux unique pour les comptes épargne

La FSMA ne formule pas d'objection à une éventuelle initiative du gouvernement qui viserait à la mise en place d'un taux unique pour les comptes épargne, indique lundi dans un communiqué de presse l'Autorité des services et marchés financiers. Cette dernière a été saisie de trois demandes d'avis émanant du pouvoir politique relatives à la prime de fidélité sur les comptes d'épargne réglementés.

La secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs (Alexia Bertrand), le ministre de l'Économie (Pierre-Yves Dermagne) et la Présidente de la Commission des Finances et du Budget de la Chambre (Marie-Christine Marghem) ont tous trois sollicités la FSMA sur la question relative à la prime de fidélité des comptes épargne.

Si l'Autorité des services et marchés financiers ne formule pas d'objection, elle estime qu'une telle initiative devrait "s'accompagner d'une réflexion de fond".