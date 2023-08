Pas moins de 186 sanctions administratives infligées en juillet à Namur

Les services de la zone de police Namur Capitale ont été déployés de manière conséquente dans les rues de la ville afin de garantir quiétude et sécurité durant la période des soldes et de la Foire de Namur. Le bourgmestre Maxime Prévot et Peter Huybrechts, chef de corps f.f. de la zone de police, ont annoncé jeudi que 186 sanctions administratives communales, principalement liées à des faits de consommation d'alcool sur la voie publique et de stationnement gênant, avaient été infligées au mois de juillet.

Complémentairement à la sécurisation quotidienne, les services de la zone de police Namur Capitale ont mené quatre actions de sécurisation plus importantes au cours desquelles plusieurs secteurs ont fait l'objet d'une attention particulière : le haut de la ville (quartier de la gare, square Léopold, rue Rogier, parc Louise Marie), Bomel, le bas de la Ville et Jambes.

Pas moins de 106 personnes ont été contrôlées par les 72 membres du personnel engagés dans ces opérations. Treize PV ont notamment été dressés pour vente ou détention de stupéfiants, 20,28 grammes de cocaïne et 192,9 grammes de marijuana ont été saisis.

Une attention particulière a été portée à la problématique de la conduite dangereuse de type "rodéo urbain". Durant le mois de juillet, deux voitures ont fait l'objet d'une saisie administrative. Les conducteurs ont fait l'objet d'un retrait de permis de conduire et s'exposent à des poursuites judiciaires.

"La zone de police Namur Capitale poursuit ses efforts et maintiendra sa vigilance pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens pendant toute la période estivale durant laquelle l'affluence en ville est plus importante et les évènements prévus sur le territoire namurois sont nombreux", ont assuré MM. Prévot et Huybrechts.