Pas raison de fermer toutes les écoles dans ou en dehors de Bruxelles

"Quand on connaît l'impact d'une fermeture généralisée des écoles, avant tout pour nos enfants eux-mêmes, on sait aussi que c'est vraiment le dernier recours", a déclaré M. Weyts, qui dit s'être concerté avec le Premier ministre et son homologue de la Communauté française à ce sujet.

L'enseignement communautaire (GO !) avait décidé sans attendre de maintenir ses écoles bruxelloises fermées. L'Enseignement catholique de Flandre ne le recommande pas, mais laisse la décision aux conseils d'administration des écoles.