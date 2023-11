Pascal Goergen et Pierre Pinte en tête des listes DéFI en juin prochain en Brabant wallon

DéFi a dévoilé vendredi à Wavre ceux qui emmèneront en juin prochain en Brabant wallon les listes amarantes lors des élections fédérales et régionales. En ce qui concerne le parlement wallon, où DéFI estime avoir une chance de remporter un siège pour le Brabant wallon, c'est Pascal Goergen, qui est échevin à Grez-Doiceau, qui sera tête de liste. Pour le Fédéral, cela s'annonce bien plus difficile mais c'est Pierre Pinte, ancien premier échevin MR de Tubize à présent établi à Waterloo, qui a été choisi.

Le président de DéFI, François De Smet, présent à Wavre pour cette présentation, estime que c'est sans doute dans le Brabant wallon que son parti a les plus belles perspectives en Wallonie, DéFi faisant déjà partie de collèges communaux à Grez-Doiceau et à Tubize, et ayant rejoint les majorités en place à Braine-l'Alleud et Wavre. Le parti amarante a également trois conseillers provinciaux en Brabant wallon.

Pascal Goergen, tête de liste pour les élections régionales, affirme avoir de bonnes raisons de croire que DéFI peut remporter un siège. Il sera suivi sur la liste par la Nivelloise Véronique Vandegoor, qui est conseillère communale et présidente de DéFI Brabant wallon. En troisième position viendra Sébastien Willems, de Waterloo, et le poste de premier suppléant a été attribué au conseiller provincial et communal wavrien Luc D'Hondt.