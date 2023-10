Patrick Dewael envisage de siéger comme indépendant

"J'envisage de siéger comme libéral indépendant durant les derniers mois de mon mandat", a indiqué l'ancien ministre de l'Intérieur et président de la Chambre aux membres de son groupe au parlement fédéral.

Le remplacement de M. Van Quickenborne par son chef de cabinet adjoint, le magistrat Paul Van Tigchelt, a provoqué des remous chez les libéraux flamands. La députée flamande et ex-présidente, Gwendolyn Rutten, citée parmi les favorites, a annoncé qu'elle quittait la politique nationale, regrettant un manque de respect de son parti. Le bourgmestre d'Ostende et ancien ministre régional, Bart Tommelein, a fait savoir qu'il ne siégerait plus au bureau du parti. La députée flamande Mercedes Van Volcem a appelé quant à elle les dirigeants de son parti à en respecter les mandataires et dit vouloir convaincre Mme Rutten de revenir sur sa décision.