Paul Van Tigchelt félicité par les partis de la Vivaldi

Paul Van Tigchelt était depuis 2020 chef de cabinet adjoint en charge de la justice et de la sécurité. Il est désormais ministre de la Justice et de la Mer du Nord, et fera aussi partie du kern en tant que vice-Premier ministre.

Sur le réseau social X, anciennement Twitter, le vice-Premier MR David Clarinval lui souhaite un accueil chaleureux et ajoute que "le travail ne manquera pas". "Je suis sûr qu'ensemble nous défendrons les valeurs libérales!"