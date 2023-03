Pesticides: le ministre Clarinval assigné en justice

Le 19 janvier, la juridiction européenne avait indiqué que les Etats membres de l'Union européenne ne pouvaient fournir de dérogation pour l'utilisation de pesticides interdits au niveau européen.

Or, le même jour, le SPF Santé publique accordait une dérogation à l'Indoxacarbe, un insecticide hautement toxique interdit en Europe depuis 2022, dénoncent vendredi Nature et Progrès et Pesticides Action Network (PAN) Europe.