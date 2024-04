Peu d'enthousiasme chez Engie sur une prolongation de 20 ans des centrales nucléaires

Engie ne se montre, pour l'instant, pas très enthousiaste sur une éventuelle prolongation de vingt ans, au lieu de dix, des centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3. "Nous avons déjà assez de travail", assure le CEO d'Engie Belgique Vincent Verbeke.

À l'approche des élections, des idées sont lancées ici et là pour prolonger les deux réacteurs de 20 ans au lieu de 10. Une question qui ne figure pas sur la table, selon le CEO d'Engie Belgique "Ce serait un tout autre projet."

Engie et le gouvernement fédéral ont conclu un accord en 2023 sur la prolongation des deux réacteurs de dix ans. La tâche sera très complexe, explique M. Verbeke. "Cela n'a jamais été réalisé auparavant en Belgique."

L'exploitant nucléaire veut se concentrer pleinement sur la prolongation de dix ans. "C'est une priorité pour nous. Il y a assez de travail."

Le nouveau chef souligne qu'au sein du groupe, la priorité est dirigée vers l'énergie renouvelable, la flexibilité et l'hydrogène vert. En revanche, il n'a pas non plus répondu clairement par la négative à la question de savoir si Engie envisageait une prolongation de 20 ans. "Il n'y a rien sur la table. Aucune discussion n'est en cours."