Peut-on parler de politique dans un salon de coiffure? Nous avons fait le test dans "La Voix des Belges"

En pleine discussion, ce client décide de quitter le salon. Le sujet est manifestement trop sensible. Mais il ne reviendra pas. Parmi les autres clients présents, Attilio, 22 ans, votera pour la première fois cette année. Je lui ai demandé si on pouvait parler politique en se faisant couper les cheveux. Sa réponse ? "D'habitude, pas souvent. Quand on me parle politique, on me parle souvent de leur inefficacité et de leurs dépenses inutiles", lance-t-il.

Plus de soutien pour les indépendants

Ce genre de propos, Tony en entend tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est à son tour de parler. Entre deux clients, il nous avoue attendre du prochain gouvernement un soutien plus cohérent pour les indépendants : "Aujourd'hui, je suis tout seul, je n'ai pas d'ouvrier et je n'en veux pas parce que ça coûte très cher d'avoir un ouvrier. Tout simplement, je n'ai plus besoin d'un ouvrier parce qu'il y a des gens, je ne peux pas aller répondre au téléphone, je fais tout tout seul. Mais si je dois embaucher un ouvrier, il faut compter que son salaire soit fait fois trois pour donner à l'État", constate-t-il.