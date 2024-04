Photos à caractère sexuel: Huw Edwards, présentateur vedette de la BBC démissionne

L'ex-présentateur, indissociable des événements les plus marquants au Royaume-Uni depuis le début des années 2000, "a démissionné aujourd'hui et quitté la BBC", écrit le groupe dans un communiqué.

Huw Edwards a longtemps été l'un des présentateurs les plus connus de la BBC et le journaliste le mieux payé, avec un salaire pour l'année de 2022/2023 de plus de 435.00 livres sterling (plus de 500.000 euros).

C'est lui qui avait notamment annoncé aux Britanniques la mort de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022.

Il avait aussi commenté le mariage de William et Kate, l'ouverture des jeux Olympiques en 2012 et plus récemment le couronnement de Charles III en mai 2023.