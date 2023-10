Photovoltaïque: les installateurs auront jusqu'au 1er juin 2025 pour être certifiés

Ce délai complémentaire doit permettre aux centres de formation de répondre à l'augmentation des demandes de formation des professionnels souhaitant disposer de la certification et d'informer plus clairement les installateurs et le grand public.

En Wallonie, les installateurs de panneaux photovoltaïques doivent disposer de la certification Qualiwall depuis le mois d'avril. Mais les délais pour obtenir ce sésame ne cessent de s'allonger, les 4 organismes agréés en Wallonie étant submergés par les demandes de formation.