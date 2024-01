Piedboeuf renvoie le PS et Ecolo à leurs responsabilités

"L'escalade des communiqués successifs d'Ecolo-Groen et du PS, plus d'un an après la dissolution de la commission passé colonial, prêterait presque à rire alors qu'il s'agit d'un sujet sérieux. En effet, en l'absence d'accord sur seulement deux recommandations sur 128, la commission a conclu ses travaux et a été dissoute sans qu'aucune publication des travaux n'ait été demandée à l'époque alors que tous les débats et toutes les auditions avaient été publics", a-t-il dit.

"Dans ce dossier il n'y a rien à cacher: tous les experts et intervenants ont pu s'exprimer publiquement et tout a été consigné par ailleurs. C'est l'obsession sur les excuses, en contradiction avec les regrets prononcés par le Roi et le Premier ministre, qui a aveuglé et bloqué, dans la clôture des travaux. Ceux qui s'expriment aujourd'hui voudraient réparer leur erreur d'appréciation en essayant de faire renaître les débats à quelques mois des élections. Le MR ne s'est jamais opposé à la publication du rapport. Essayer de faire croire que les libéraux auraient quoi que ce soit à cacher est pure invention", a-t-il ajouté.