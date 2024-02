Pierre-Yves Demargne veut interdire la pratique des comptes bancaires liés

"Cela part d'un constat réalisé par l'Autorité belge de la concurrence, qui a estimé qu'en Belgique, il n'y a pas suffisamment de concurrence entre les grandes banques. On doit vraiment faire en sorte que cette concurrence fonctionne mieux, que les clients puissent plus facilement changer de banques. Cela passe notamment par l'interdiction de comptes liés", a expliqué le ministre.

Pierre-Yves Dermagne est par ailleurs revenu sur le manque de distributeurs d'argent liquide. "On a négocié un accord avec les quatre grandes banques du pays et (la fédération du secteur financier) Febelfin, avec des chiffres précis d'accessibilité et une série d'engagements. Sur le terrain, il faut reconnaître que cela reste difficile et que les engagements pris n'ont pas encore été totalement rencontrés", a-t-il admis.

"Il me semble normal que l'ensemble des Belges puissent avoir accès à leur propre argent. C'est un service qui doit être garanti par les banques", a conclu le ministre.