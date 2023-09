Pierre-Yves Dermagne appelle à "travailler tous ensemble" pour trouver des places

"L'arrêt du Conseil d'État confirme ce que nous avons toujours dit à propos de l'instruction unilatérale de Nicole de Moor", réagit le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne mercredi, à la suite de la décision de la Haute juridiction administrative de suspendre l'exécution de la décision de plus offrir l'accueil aux hommes seuls demandeurs d'asile.

"Il s'agit maintenant de travailler tous ensemble pour arriver à trouver suffisamment de places d'accueil", ajoute-t-il.

Fin août, la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), avait fait savoir qu'elle avait donné instruction à ses services de ne plus donner de place d'accueil temporairement aux hommes seuls qui demandent l'asile. Elle entendait de la sorte préserver l'accueil des familles avec enfants face à l'augmentation du nombre de demandes et éviter qu'elles ne se retrouvent à la rue.