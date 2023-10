Pieter De Crem nommé commissaire général pour l'Exposition universelle 2025 à Osaka

Jehanne Roccas est, elle, désignée présidente du comité de gestion du Commissariat général belge aux expositions internationales (BelExpo), pour une durée de cinq ans.

En 2025, l'Exposition universelle investira la ville japonaise d'Osaka, qui avait déjà accueilli l'événement en 1970. Autour du thème "Designing Future Society for Our Lives" (Concevoir la société de demain pour nos vies), environ 150 pays et 25 organisations et entreprises internationales participeront à l'événement du 13 avril au 13 octobre 2025.