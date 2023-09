"Pipigate": Vincent Van Quickenborne interrogé à la chambre, le ministre de la Justice a-t-il menti?

Le ministre de la Justice est attendu cet après-midi en commission de la Chambre, Les députés ont prévu de lui poser des questions concernant sa soirée d'anniversaire. Et le fait que ses invités aient uriné sur un combi de police en sortant de chez lui.

Il y a deux jours, Vincent Van Quickenborne a voulu être tout à fait transparent en montrant aux journalistes les images de vidéosurveillance prises cette nuit-là, la nuit du 15 août. Des images censées prouver que le ministre n’était pas au courant de ce qu’avait fait ses amis, sauf que sur ces images on voit le ministre qui semble mimer quelqu’un qui urine comme s’il relatait les faits d’armes de ses amis. Des images qui ne prouvent rien, ni dans un sens, ni dans l’autre mais qui entretiennent un petit peu plus le doute, quoiqu’en dise le ministre. Et c’est ce doute que les députés veulent lever cet après-midi en commission Justice de la Chambre.

Vincent Van Quickenborne a-t-il menti ? Si c’est le cas, il devrait quitter ses fonctions. A noter que seul Ecolo-Groen dans la majorité posera des questions. Les autres partis qui poseront des questions cet après-midi font partie de l’opposition.