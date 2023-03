Planning Update: Jugement reporté à Dinant, pas de dépêche sur ce dossier

DINANT - Palais de Justice de Dinant - Place du Palais de Justice - TC Dinant: Jugement d'un quadragénaire poursuivi pour un trafic de cocaïne, speed et méthadone commis entre fin 2018 et début 2019 à Ciney, avec la circonstance que l'usage de la méthadone fournie a causé le décès d'un jeune homme de 22 ans, le 3 février 2019 - Une peine de six ans de prison a été requise par le parquet de Namur. (BELGA TEXT)