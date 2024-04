Plate-forme technologique d'habitat durable: "Nécessaire pour l'avenir de la construction"

"Le secteur de la construction représente 62.384 emploi, dont 7.854 emplois directs en province de Luxembourg", a rappelé le ministre Willy Borsus. "Quelque 2.600 postes sont à pourvoir dans le secteur de la construction en Wallonie, dont 863 concernent les huit métiers auxquels va former la Plate-forme technologique d'habitat durable, dans les domaines de la conception et préfabrication dans l'industrie du bois, la construction et déconstruction en lien avec l'économie circulaire, la menuiserie, l'agencement intérieur ou encore la couverture", a souligné le ministre wallon, pour qui la construction représente un secteur clé pour l'économie circulaire.

Cette nouvelle plate-forme de 1.250 mètres carrés comprend notamment un centre de formation doté d'équipements de pointe, un centre d'entreprises et un hall relais. Initiée par le gouvernement wallon avec l'appui du Forem, de l'Université de Liège et d'Idelux, cette structure vise à répondre aux besoins du secteur de la construction, en matière de construction durable notamment.

"Les défis auxquels sont confrontés le secteur de la construction et la filière du bois en matière de développement et d'innovation font de la construction de cette nouvelle plate-forme une réelle opportunité et une nécessité pour l'avenir de la construction", a ajouté M. Borsus, pour qui "ce nouvel outil offre la possibilité d'accompagner les demandeurs d'emploi, les personnes en reconversion ou formation professionnelle de manière à acquérir des compétences de pointe dans le secteur du bois, en matière d'habitat durable, de construction légère et de maison modulaire."