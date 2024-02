"Plus d'assistants à l'ULB, maintenant!" insistent les syndicats enseignants et étudiants

Un rassemblement s'est tenu lundi à l'Université libre de Bruxelles, à l'initiative du syndicat de la CGSP-ER (Enseignement Recherche) et de l'Union syndicale étudiante (USE). L'action entendait dénoncer les conséquences d'un "sous-encadrement" face au nombre croissant d'étudiants à l'ULB ces dernières années.

Plus d'une septantaine de personnes se sont réunies sur le campus du Solbosch, dès 15h30, en marge d'un conseil d'administration tenu lundi et consacré au budget de l'année 2024. "Plus d'assistants, maintenant!", arborait une banderole géante.

Entre 2018 et 2023, le nombre d'étudiants de l'ULB a augmenté de près de 30%, passant de 29.800 à 38.100. Cette croissance conséquente ne s'est pourtant pas traduite par "une augmentation suffisante du personnel enseignant et administratif", déplorent les organisateurs.