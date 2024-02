Plus de 1.000 postes à pourvoir dans le secteur touristique wallon

Les congés de Détente débutent ce vendredi en Belgique francophone et c'est le moment choisi par bon nombre d'opérateurs touristiques pour lancer leur saison. En Wallonie, le secteur recherche encore 1.075 postes pour cette année, a indiqué lundi le Forem dans un communiqué.

Parmi le millier de postes à pourvoir, près de la moitié se retrouvent en cuisine. Mais l'animation de groupes et l'accueil de clients manquent également de candidats.

Ces derniers mois, près de 200 opérateurs se sont tournés vers le Centre de compétence Forem Tourisme pour préparer la saison touristique. Situé à Marche, le Centre propose 24 formations destinées aux demandeurs d'emploi ainsi que 50 modules de perfectionnement pour les employés des opérateurs touristiques et étudiants du secteur. Ces derniers mois, plus de 1.400 personnes ont été formées contre 1.071 en 2023.

Les métiers touristiques comme l'hôtellerie, la promotion touristique, la gestion de sites touristiques... représentent plus de 58.700 postes non délocalisables et ont généré un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros en 2022, rappelle le Forem.