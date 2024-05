Plus de 130 interpellations, adoption d'un projet de réforme constitutionnelle

Plus de 130 personnes ont été interpellées en Nouvelle-Calédonie durant les émeutes qui secouent l'archipel depuis lundi, a annoncé le Haut commissariat de la République en Nouvelle Calédonie dans un communiqué.

"Plus de 130 interpellations ont eu lieu et plusieurs dizaines d'émeutiers ont été placés en garde à vue et seront présentés à la justice", précise le Haut commissariat dans un nouveau point de la situation.

A Paris entre temps, l'Assemblée nationale française a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie, décrié par les indépendantistes lors de cette poussée de violences dans l'archipel du Pacifique.