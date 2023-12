Plus de 14.000 jouets récoltés pour des enfants défavorisés lors du Nostalgie Magic Tour

Du 27 novembre au 2 décembre, les équipes de Nostalgie ont parcouru la Wallonie et Bruxelles et fait halte à Arlon, Mons, Nivelles, Jambes, Anderlecht et Liège en vue de récolter des jouets. Au total, 14.122 jouets en tout genre ont été collectés grâce à la générosité spontanée des auditeurs et passants.

Outre des jouets, il était également possible d'amener des piles usagées aux lieux de rendez-vous. Cette action parallèle a permis de rassembler 3.455 kilos de piles et batteries usagées qui ont été récupérées par le partenaire Bebat, lequel a récompensé cette action en faveur du recyclage d'un chèque de 15.000 euros. Cette somme servira à rénover le centre de vacances "Arc-en-Ciel" à Virton.