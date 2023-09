Plus de 1,5 million d'euros récoltés par la Croix-Rouge de Belgique pour l'aide au Maroc

Fournir un abri sûr et des installations sanitaires reste une préoccupation majeure, note l'organisation. Deux semaines après le séisme, les besoins immédiats en eau et en nourriture ont été satisfaits et les équipes de secours du Croissant-rouge marocain (l'équivalent de la Croix-Rouge, NDLR) ont à présent accès à l'ensemble de la zone sinistrée, mais des milliers de familles résident toujours dans des campements de fortune et ont besoin d'articles comme des tentes adaptées pour l'hiver, des matelas, des couvertures, des ustensiles de cuisine ou des fournitures d'hygiène. La situation est particulièrement préoccupante dans les montagnes du Haut Atlas, à 1.500 mètres d'altitude, les conditions météorologiques étant en train de s'y détériorer, alerte la Croix-Rouge.

Sur place, à la demande du Croissant-Rouge marocain, la Croix-Rouge allemande gère la coordination, l'approvisionnement et la logistique de l'aide internationale à l'échelle du mouvement Croix-Rouge et assure la logistique de l'acheminement dans les zones sinistrées et reculées. L'infrastructure de stockage du Croissant-Rouge marocain sera par ailleurs reconstituée et agrandie.