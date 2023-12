Plus de 200 navires en attente de la réouverture des écluses sur les voies navigables

Quelque 200 bateaux sont actuellement coincés sur les voies navigables en Flandre et sont toujours en attente de la réouverture des écluses perturbées par des actions de grève, indique vendredi l'administration flamande des Voies navigables.

Si le centre de trafic du canal Albert à Wijnegem est bien ouvert, le canal est toutefois bloqué. Dans les environs de Bocholt et Herentals, six écluses sur dix sont en effet fermées, notamment à Dessel, Mol et Geel.

De nombreux bateaux sont en outre en attente autour de Bruges, près de la Centrale Kruispoort entre Gand et Ostende. La Centrale Zennegat près de Louvain est également fermée. Enfin, à Willebroek, on déplore également des blocages.