Plus de 30 millions d'euros pour la prise en charge des séniors en Communauté germanophone

D'emblée, le chef du gouvernement germanophone a insisté sur le fait que la Communauté germanophone est la seule entité fédérée du pays qui propose une adaptation budgétaire à quelques semaines des élections. "Si nous le faisons, c'est parce que nous souhaitons une transparence maximale par rapport aux citoyens. D'ailleurs, les entrées financières, les dépenses, le niveau de la dette ou encore le solde des comptes de la Communauté germanophone sont consultables en ligne", a-t-il indiqué.

"Au niveau de l'extraordinaire, on maintient notre ligne directrice et 144 projets d'infrastructures seront subsidiés à hauteur de 106 millions d'euros et 150 millions d'euros sont prévus pour la modernisation de nos hôpitaux", a insisté M. Paasch.