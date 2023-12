Plus de 3.000 étudiants dans les rues de Namur pour la Saint-Nicolas

La traditionnelle Saint-Nicolas des étudiants, qui s'est déroulée mercredi après midi-dans les rues de Namur, a rassemblé plus de 3.000 d'étudiants, a annoncé l'organisation, composée de l'Assemblée générale des étudiants, l'Assemblée des cercles et l'Assemblée des kots-à-projet. Le cortège était composé de six chars représentant des super-héros.