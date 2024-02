Plus de 338 millions d'euros en trois jours pour les nouveaux bons d'Etat

Les trois premiers jours de souscription des nouveaux bons d'État ont permis de récolter plus de 338 millions d'euros, rapporte mardi l'Agence de la dette. Un résultat encore très loin de l'émission de septembre 2023 qui avait permis de lever 22 milliards d'euros. Ce bon d'Etat bénéficiait cependant d'un précompte réduit.

Les nouveaux bons d'État, qui seront émis le 4 mars, sont assortis de taux d'intérêt brut de 3% pour le bon à un an et de 2,5% pour celui à trois ans. Cela correspond à un taux d'intérêt net de respectivement 2,10% et 1,75%.

La période de souscription, qui se terminera le 1er mars, pourrait être clôturée plus tôt si le plafond de six milliards d'euros est atteint.