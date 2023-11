Plus de 4 millions de Belges constituent une pension complémentaire

Le nombre de Belges qui constituent une pension complémentaire a augmenté de 4% cette année par rapport à 2022, rapporte mercredi l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Début 2023, cela concernait 4.346.000 salariés et indépendants, soit environ 83% de la population active.

Le deuxième pilier de pension comprend les pensions complémentaires constituées dans le cadre de la carrière en tant que salarié ou indépendant. Cette pension complémentaire s'ajoute à la pension légale.

En 2023, les droits de pension constitués représentent un montant total de presque 105 milliards d'euros (72,3 milliards pour les salariés et 32,1 milliards pour les indépendants), 3% de plus qu'en 2022. Quelque 85% des affiliés constituent des droits de pension en tant que salariés, 8% en tant qu'indépendants et 7% sont à la fois salariés et indépendants.