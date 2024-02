Plus de 433 millions d'euros récoltés au cinquième jour de la campagne des Bons d'État

Les nouveaux Bons d'État ont permis de récolter plus de 433 millions d'euros au cinquième jour de la campagne de souscription, a annoncé jeudi l'Agence fédérale de la Dette. Si la somme a presque triplé par rapport au premier jour, celle-ci reste largement inférieure aux 22 milliards engrangés au total lors de l'émission d'un bon d'État à un an en septembre 2023.

La période de souscription prend fin ce jeudi et il parait improbable que le montant récolté s'approche de celui de septembre dernier. Cela s'explique notamment par l'absence de réduction du précompte immobilier dont le premier bon d'État à un an avait bénéficié. Pour les bons émis jeudi dernier, le taux normal de 30% de précompte immobilier s'applique, aucun consensus politique n'ayant pu être trouvé concernant une réduction de celui-ci. Le taux d'intérêt net s'élève donc à 1,75% pour le bon d'État à un an et de 2,10% pour celui à un an.

Plus précisément, le montant total des Bons d'État souscrits via les établissements placeurs s'élève à 166.528.500 euros, dont la majeure partie vient des bons à un an (156.150.000 euros). Le nombre de souscriptions via les Grands-Livres a atteint les 10.736 pour un montant de 267.352.700 euros, dont 258.543.400 euros pour le bon d'État à un an.