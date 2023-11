Plus de 500 artisans ouvrent leurs portes aux curieux ce dimanche

"Aller à la rencontre des artisans de sa région lors de cette journée est une manière de découvrir et soutenir la créativité et le savoir-faire belge", souligne le ministre des PME David Clarinval. "Les artisans sont des acteurs-clés de notre économie. De plus, ils incarnent les envies actuelles des consommateurs : une production locale, authentique, utile et de grande qualité. Il est d'autant plus important de les soutenir car, ces dernières années, les crises n'auront pas épargné ces petits producteurs."

À l'image de la répartition géographique des 525 artisans participants, leurs activités sont larges et variées. Les curieux pourront notamment rencontrer des chocolatiers, brasseurs, parfumeurs, ou encore des maroquiniers, horlogers ou menuisiers.