Plus de 6.000 trains supprimés en janvier, un record depuis 2020

Plus de 15.000 trains ont connu un retard de six minutes ou plus en janvier et 6.081 autres ont été partiellement ou entièrement supprimés, révèlent les chiffres d'Infrabel. Il s'agit d'un record de suppressions depuis la publication de ces statistiques mensuelles par le gestionnaire du réseau, en janvier 2020.

Les chutes de neige et les températures négatives à la mi-janvier ont été les principales causes de ces incidents avec plus de 260 trains supprimés le 18 janvier en raison de problèmes sur le matériel roulant et plus de 180 en raison de problèmes concernant le personnel. Une avarie sur une caténaire à Malines, le 28 janvier, a également causé l'annulation de plus de 100 trains.