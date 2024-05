Plus de 750 hectares de nouvelles forêts plantées en Flandre sur une saison, un record

Entre novembre et mars, les bénévoles de Natuurpunt ont organisé plus ou moins 125 actions de plantation, avec le soutien de dizaines d'entreprises et de milliers de résidents locaux. Malgré les mois d'automne et d'hiver pluvieux, quelque 180.000 arbres ont été plantés.

Les actions de plantation font partie de la campagne "Bos voor Iedereen" de Natuurpunt, qui a atteint sa vitesse de croisière au cours des cinq dernières années, passant de quelque 18 hectares lors de la saison de plantation 2019-2020 à 161,5 hectares aujourd'hui. Le gouvernement flamand tente de son côté de donner des ailes à la campagne avec le projet "Plus de forêts pour la Flandre", lancé en 2019. L'objectif est de planter 4.000 hectares de forêts supplémentaires au nord du pays pour la fin de cette année.