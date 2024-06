Plus de 75.000 euros, de la drogue et des armes saisis en Belgique lors d'une opération

Les services de police et de douane de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg et de France ont organisé une opération, au cours de laquelle 75.595 euros en espèces, de la drogue et des armes ont été saisis, a annoncé mardi la police fédérale dans un communiqué. L'action s'est déroulée du lundi 27 mai à dimanche dernier.